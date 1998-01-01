"Oppo" تكشف عن أحدث هواتفها

وكالات / سما /

نشرت شركة "Oppo" الصينية في موقعها الرسمي على الإنترنت، صورا ومعلومات عن هاتف "A7n" الذي ستطلقه في الأسواق قريبا.

وأتى الهاتف الجديد بهيكل من الزجاج المقاوم للماء والغبار وفق معايير "IP 68" العالمية، وشاشة بمقاس 6.2 بوصة، بدقة عرض (1520/720) بيكسل، وأبعاد "19:9"، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز، باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا.

ويضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج ثماني النوى من نوع "Mediatek Helio P35 MT676"، بتردد 2.2 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 512 غيغابايت باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية من نوع "microSD".

كما زود الهاتف بمنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة "NFC"، ونظام "GPS" لتحديد المواقع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4300 ميللي أمبير.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فأتت مزدوجة العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وبخاصية التعرف على الوجوه.