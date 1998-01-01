سكايب تتفوق على واتساب وإنستغرام بهذه الميزة

وكالات / سما /

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق ميزة جديدة ضمن تطبيق التراسل التابع لها، سكايب، تسمح بإضافة حتى 50 شخصًا إلى المكالمات الصوتية والمرئية، وذلك بعد أن كانت الميزة تخضع للاختبار على مدى الأسابيع الماضية.

وقالت الشركة في منشور على مدونة سكايب: "بدءاً من اليوم، تُضاعف سكايب عدد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا معًا في مكالمة فيديو أو صوت جماعية". وأضافت: "يمكنك الآن الاتصال والتواصل مع ما يصل إلى 50 شخصًا في مكالمة، كل ذلك في مرة واحدة".

وبفضل الدعم الموسع لمزيد من المشاركين، تصبح سكايب متفوقة على عدد من تطبيقات التراسل الفوري الشائعة الأخرى، مثل واتساب وغوغل هانج آوتس وإنستغرام، التي لا تسمح بهذا العدد من المشاركين في المكالمات الصوتية أو المرئية.

وقالت مايكروسوفت في منشورها: "مع زيادة عدد المشاركين، قمنا أيضًا بإجراء بعض التغييرات على كيفية بدء هذه المكالمات الكبيرة. أضفنا إشعارًا لاستبدال الرنين كإعداد افتراضي، مما يسمح لكل عضو في المجموعة بتلقي اتصال ping سريع للانضمام إلى المكالمة".

وأكدت الشركة أن هذه الإشعارات هي طريقة بسيطة وغير مزعجة للحصول على المكالمات والاجتماعات (سواء كانت بين العائلة أو الأصدقاء أو ضيوف البودكاست أو زملاء العمل).

وكانت مايكروسوفت قد بدأت اختبار هذه الميزة في شهر آذار/مارس الماضي، ولكنها اليوم أصبحت متاحة لجميع مستخدمي سكايب حول العالم.

هذا، وتتوفر المكالمات الجماعية في النسخة الأحدث من برنامج سكايب على مختلف المنصات، بما في ذلك أجهزة سطح المكتب لنظامي ويندوز وماك أو إس، وهواتف أندرويد وآيفون، وحواسب أندرويد وآيباد اللوحية.

يُشار إلى أن إطلاق هذه الميزة يأتي بعد أقل من شهر من إطلاق نسخة معاد تجديدها من تطبيق سكايب للويب مع مجموعة كبيرة من المزايا الجديدة، والتي تقدم خدمات الاتصال المرئي عالي الدقة، ولوحة تنبيهات بتصميم جديد، ومعرض وسائط جديد، إضافةً إلى مزايا أخرى.