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"جماعات الهيكل" تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غدا بالتزامن مع انتخابات الكنيست

الإثنين 08 أبريل 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

دعا "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم إلى اعتبار غدٍ الثلاثاء، يوما مركزيا لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع انتخابات الكنيست الإسرائيلية، وحثّ أنصاره على انتخاب أي من الأحزاب التي تنادي بتغيير الوضع القائم في الأقصى لصالح اليهود.

من جهته، طالب أحد أبرز أعضاء مجلس إدارة اتحاد "منظمات الهيكل" ويدعى "أرنون سيجال" بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل، وطالب بفتحه لليهود على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة بشكل نهائي.

ووجه سيجال رسالة للناخبين من أعضاء الجماعات المتطرفة بأن يتوجهوا لحزب (الهوية) وحزب (الليكود)، معتبرا أن هذين الحزبين يضمّان أكبر عدد من أعضاء جماعات الهيكل.

وحسب ما نشرته هذه الجماعات المتطرفة، فإن اقتحامات الغد وهو يوم انتخابات الكنيست للمسجد الأقصى سيقودها أعضاء وحاخامات بارزون.

#جماعات الهيكل #المسجد الأقصى

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