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الاتحاد الآسيوي يتجه لإعادة مباراة النجمة وهلال القدس

الإثنين 08 أبريل 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الآسيوي يتجه لإعادة مباراة النجمة وهلال القدس


رام الله / سما /

كشفت تقارير صحافية, عن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن مباراة هلال القدس الفلسطيني والنجمة اللبناني ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي 2019.

وأكدت التقارير أن الاتحاد الآسيوي يتجه إلى إعادة المباراة بين الطرفين على ملعب محايد يتحدد بالاتفاق بينهما خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في بيان سابق, أن النجمة اللبناني لم يستطع الذهاب إلى فلسطين, بسبب القوانين التي تفرضها الدولة اللبنانية على مواطنيها، معتبرا ذلك سببا قهريا.

ويحتل هلال القدس المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، من تعادل وخسارة, في حين يتذيل النجمة المجموعة بدون نقاط من هزيمتين.

#النجمة اللبناني #هلال القدس

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