سنجل بطلا لدوري الطاولة وشباب الأمعري وصيفا

رام الله / سما /

توّج نادي سنجل بطلا لدوري الطاولة "بطولة الشهيد عمر أبو ليلى" في الضفة المحتلة, بعد فوزه في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة على هلال القدس والقدس وشباب نابلس تواليا.

وانفرد سنجل بالمركز الأول بجدارة, ما جعله يحقق اللقب, متفوقا على شباب الأمعري الذي جاء وصيفا, بفارق الأشواط أمام أرثوذكسي القدس الثالث, بينما حلّ شباب أبو ديس رابعا, بفارق الأشواط أمام أهلي الخليل الخامس.

وفي باقي المراكز جاء شباب الخليل سادسا, وأبدع اجتماعي طولكرم بوصوله إلى المركز السابع, فيما جاء هلال القدس ثامنا, والقدس تاسعا, في حين هبط للدرجة الأولى كل من جمعية الشبان المسلمين, وشباب نابلس.

وفي كلمته, هنأ رضوان الشريف نائب رئيس اتحاد الطاولة, أصحاب المراكز الأولى في دوري الطاولة هذا الموسم, وعلى رأسهم سنجل.

وأكد الشريف أن موعد دوري الدرجة الأولى سينطلق الأسبوع المقبل, مبينا أن الاتحاد سيعلن عن مكان المباريات لاحقا.

أما علي حلبية ممثل اللجنة الأولمبية الفلسطينية, فقال في كلمته نيابة عن جبريل الرجوب, إن الأخير يبعث تهانيه الحارة للأبطال وعلى رأسهم سنجل, مشيدا بدوري الاتحاد في نشر وتطوير اللعبة في شقي الوطن.

وفي نهاية الحفل تم توزيع العديد من الهدايا والدروع وهي على الشكل التالي:

١- درع من اتحاد الطاولة للجنة الأولمبية الفلسطينية تسلمه علي حلبية.

٢- درع لجامعة القدس المفتوحة تسلمه أنور بدر.

٣- درع لعائلة الشهيد "عمر أبو ليلى".

٤- درع لعيسى كنعان رئيس اللجنة الفنية والمسابقات مقدم من الأستاذ عز الدين كلبونة.

٥- شهادة تقدير للاعب الكبير وليد بحر لتعاونه مع اتحاد الطاولة.

٦- درع لأكبر لاعب في البطولة تسلمه فؤاد المغربي.

٧- كأس المركز الأول لنادي سنجل وميداليات ذهبية وشهادة حصوله على المركز الأول.

٨- كأس المركز الثاني للوصيف مركز شباب الأمعري وشهادة حصوله على المركز الثاني .

٩- ميداليات لجميع اللاعبين واللاعبات البراعم الذين ظهروا في البطولة.

يشار إلى أنه مثّل أبطال نادي سنجل فادي ورامي وعلاء مسالمة, أما مركز شباب الأمعري فظهر معه كل من فؤاد المغربي وطارق أبو ظاهر وسامي الفايد ومحمد الروم.