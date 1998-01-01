فيديو.. اتحاد خانيونس يتوج بلقب بطولة طوكيو 3

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فاز فريق اتحاد خانيونس بلقب بطولة "طوكيو 3" للشباب مواليد "2001 فما فوق"، بعد انتصاره على خدمات البريج (3-2)، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب فلسطين بغزة.

وسجل ثلاثية "الطواحين" خالد النبريص "هدفين" (8 و67) على التوالي، وأحمد كلاب (47)، في حين أحرز هدفي البريج سامح العواودة (35)، ومحمد غبن (68).

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لخدمات البريج نفذها سامح العواودة وتصدى لها الحارس وسام الفقعاوي (60).

وبعد نهاية المباراة حصل فريق اتحاد خانيونس على كأس المركز الأول، تاركا الوصافة لخدمات البريج.