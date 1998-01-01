نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (19) مواطناً من الضفة بينهم جريح

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين (19) مواطناً من الضفة بينهم جريح، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين وعمليات تفتيش وتخريب للمنازل، وإعطاء بلاغات لعدد من المواطنين لمقابلة مخابراتها.

وبين نادي الأسير أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء وبلدات في محافظة رام الله والبيرة وهم: محمد باسم التميمي (15 عاماً)، ومؤيد حمزة التميمي (20 عاماً)، وطارق خضيرة، وعبد الفتاح حامد، إضافة إلى الجريح علي محمد أبو صفية (16 عاماً)، والذي يعاني من إصابتين في ساقه وكتفه، وما يزال بحاجة للعلاج.

ومن محافظة جنين اُعتقل ثلاثة مواطنين وهم: محمد مصطفى القنيري، وأيهم فخري سليط، وعبد العزيز بسام أبو عبيد، فيما جرى اعتقال لمواطنين آخرين من محافظة طولكرم وهما: القسام رياض بدير (30 عاماً) وهو أسير محرر، وباسل عصام عارف (19 عاماً).

كما اعتقل الاحتلال ستة مواطنين من عدة أنحاء وبلدات في محافظة الخليل وهم: المحرر عمار القواسمي، وعمر عبد المهدي شاور، وطلال خليل النجار، ويزن محمد قاسم الراعي (19 عاماً)، ومحمد مروان جرادات، وبسام حجازي جرادات.

يُضاف إلى المعتقلين المواطنين مراد صالح نوفل (46 عاماً)، ويزن معن سليم (23 عاماً) وكلاهما من بلدة جيوس في محافظة قلقيلية، وموطن آخر من محافظة أريحا وهو خضر جمال الحداد.