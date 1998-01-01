توخيل يوضح سبب حرمانه لمبابي من منافسة ميسي

وكالات / سما /

أزال توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الغموض بشأن إبقاء كيليان مبابي على مقاعد البدلاء خلال مباراة ستراسبورج التي لعبت يوم أمس الأحد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وأثار توماس توخيل جدلاً واسعاً بهذا القرار، لأن الفريق لم يعد ينافس على بطولة دوري أبطال أوروبا، وبالتالي ليس هناك ضغط مباريات لإراحة مبابي، خصوصاً وأنه اللاعب الوحيد الذي ينافس ليونيل ميسي نجم برشلونة على جائزة الحذاء الذهبي.

وأحرز كيليان مبابي 27 هدفاً في الدوري الفرنسي حتى الآن، محتلاً المركز الثاني في سباق الحذاء الذهبي خلف ميسي الذي يملك 32 هدف في الليجا الإسبانية.

وأوضح توخيل أن إبقاء مبابي على مقاعد البدلاء وإقحامه في الشوط الثاني كان قراراً احترازياً لتجنب تعرضه للإصابة كونه يعاني من إجهاد بدني.

وقال المدرب الألماني في تصريحات لوسائل الإعلام “هل تفاجأتم من قراري؟ لقد اعتمدت على مبابي كثيرا، الجميع اندهش من جلوسه على دكة البدلاء، لكن لا أحد يتذكر أنه شارك في آخر 9 مباريات بشكل متتالي وساهم في تسجيل الأهداف، إنه أمر مثير للدهشة”.

وتابع “يجب أن أحمي اللاعبين، لا أرغب بخوض المباريات بدون نيمار وكافاني ودي ماريا، ولكنني مضطراً لذلك، كما أن مبابي عانى من بعض المشاكل العضلية في المباريات الثلاث الأخيرة، لذلك كان من الصعب الاعتماد عليه لتجنب ما حدث مع ماركينيوس الذي تعرض لإصابة أمام نانت”.