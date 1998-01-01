بالفيديو.. لحظة هروب جماعي لفتيات خلال مداهمة وكر للدعارة بالكويت

وكالات

شنت إدارة مباحث الآداب بالكويت حملة موسعة استهدفت عددا من الأوكار المشبوهة في منطقة جليب شيوخ، أسفرت عن توقيف بائعات الهوى بالعشرات من جنسيات إفريقية وآسيوية مع عدد من الزبائن.

وقال مصدر أمني إن حملة مباحث الآداب تأتي في إطار ملاحقة الظواهر السلبية داخل المجتمع خاصة المتعلقة بالأمور الأخلاقية، مشيرا إلى أن عددا من الوافدات المشبوهات قمن بالهرب من رجال المباحث.

وأفاد المصدر ذاته بأن المقطع المصور لهروبهن وهن شبه عاريات يؤكد أن المنازل التي تم استهدافها ومداهمتها أوكار مشبوهة تبيع المتعة الحرام.

وأكد في سياق حديثه أن جميع الموقوفين في حملة مباحث الآداب من الجنسين سيتم إبعادهم عن البلاد مع إدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول إلى الكويت مجددا.

وأعرب المصدر عن أمله في أن يقوم ملاك البنايات بدورهم في الوقوف على ما يجري في ممتلكاتهم حتى لا تستغل في أمور غير أخلاقية أو إقامة مصانع خمور.

وأظهر مقطع فيديو متداول عددا من النساء اللواتي حاولن الهرب من خلال القفز من أسطح المباني، فيما ظهرت إحداهن وكأنها تعرضت لإصابة، خلال استهداف الأوكار المشبوهة.