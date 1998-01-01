كوتينيو: ثنائي مانشستر يونايتد قادر على إيذاء برشلونة

وكالات / سما /

أكد فيليب كوتينيو نجم فريق نادي برشلونة على خطورة منافس فريقه القادم، مانشستر يونايتد قبل موقعة الأربعاء المنتظرة.

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني على ملعب أولد ترافورد مساء الأربعاء المقبل لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

النجم البرازيلي الدولي صرح وفقاً لصحيفة دايلي ميرور البريطانية قائلاً “من المعقد وصف ما يتعين عليك فعله للفوز ضد هذا الفريق”.

وأضاف “في البداية، مانشستر يونايتد لديه حارس رائع ولاعبون كبار في الهجوم. بوجبا ولوكاكو قادران على إيذاء أي دفاع، وبوجبا على وجه التحديد، لاعب رائع”.

وتابع “سيتعين علينا أن نكون حذرين جداً من أجل إيقافه لأنه قادر على خلق الكثير من المشاكل بالنسبة لنا وأعتقد أن المواجهة مع جيرارد بيكيه ستكون مهمة في كلتا المباراتين”.

وكان البرسا قد تغلب ليلة أمس على منافسه المباشر على لقب لا ليجا، أتلتيكو مدريد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء عن طريق لويس سواريز وليونيل ميسي، ليوسع الفارق إلى 11 نقطة مع الأتلتي ويحسم لقب الدوري الإسباني إكلينيكياً، ليتفرغ بشكل كبير لبطولة التشامبيونزليج والتي تعد الهدف الرئيسي بالنسبة للبلوجرانا هذا الموسم.