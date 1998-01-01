الصحة: إصابات مسيرة العودة تظهر نوايا الاحتلال بالقتل والتشويه

غزة / سما /

قالت وزارة الصحة بغزة، إن طبيعة الإصابات التي وصلت للمستشفيات خلال مسيرة العودة وكسر الحصار تظهر نوايا الاحتلال في القتل والتشويه.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة اليوم الاثنين، أن استخدام قوات الاحتلال للقوة القاتلة ضد المواطنين شرق قطاع غزة أدى الى استشهاد 271 مواطناً وإصابة 16500 آخرين بجراح مختلفة.

وأشار القدرة إلى أن الاحتلال استخدم أنواع مختلفة من الرصاص الحي إلى جانب قنابل غاز مجهولة وغير مرمزة تحدث ارتدادات صحية للمصابين.

وأوضح أن الاحتلال طوّر أساليبه القمعية باستخدام قنابل غاز معدنية ومدببة الرأس كأداة للقتل والتشويه تسببت باستشهاد 6 مواطنين بينهم 4 أطفال وإصابة العشرات بتشوهات مختلفة.

ودعا القدرة الجهات المعنية الى رصد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وإستخدامه لأدوات قاتلة خارجة عن خواصها المعيارية.