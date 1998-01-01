هل يفشل انتقال هازارد إلى ريال مدريد ؟

وكالات / سما /

أثار كريستيان تيرييه الذي يعمل صحفياً لدى صحيفة إتش إل إن البلجيكية الجدل قبل أيام بنفيه حسم صفقة انتقال المهاجم البلجيكي إدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن حسم ريال مدريد الصفقة بشكلٍ نهائي ، بعد التوصل لاتفاق ثلاثي بين الناديين واللاعب البلجيكي ذو الـ 28 عاماً على بنود الصفقة.

شبكة “سكاي سبورت” ادعت أن انتقال هازارد إلى ريال مدريد مضمون ، ولن يستطيع تشيلسي الوقوف في الصفقة رغم حرمانه من دخول فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية القادمتين.

ويجلس تشيلسي جلسة استماع يوم الخميس مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب مخالفته بالتعاقد مع اللاعبين القصر ، وقد يتم إلغاء العقوبة بشكلٍ نهائي.

ورغم ذلك أكدت سكاي أن ريال مدريد يمتلك ثقة كبيرة بحسم الصفقة بسبب رغبة اللاعب.

ونقلت القناة التلفزيونية البريطانية تصريحاً سابقاً للاعب ، الذي قال إنه يستفيق صباحاً دون أن يعرف ماذا يفعل ، ينتقل إلى ريال مدريد أم يبقى في تشيلسي .. ، لكنه أعلن رغبته الواضحة باللعب في سانتياجو برنابيو.