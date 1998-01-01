يوفنتوس بطلاً للدوري الإيطالي بعد أيام

وكالات / سما /

وصل الفارق بين يوفنتوس متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي ونابولي الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة إلى 20 نقطة ، قبل سبع جولات على نهاية الموسم الكروي.

وحقق يوفنتوس الفوز على ميلان بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة 31 ، بينما سقط نابولي في الجولتين الماضيتين على يد جنوى بالتعادل هدفٍ لمثله أمس الأحد وبالخسارة أمام إمبولي بهدفين مقابل هدف ، ليكون “البيانكونيري” على بعد مباراة واحدة من التتتويج باللقب.

وتحقيق يوفنتوس الفوز في الجولة القادمة يمنحه”السكوديتو” بشكلٍ رسمي ، ولن يقف التعادل أمامه نحو حصد لقب البطولة.

ويلعب يوفنتوس في العاشر من الشهر الحالي أمام أياكس أمستردام في هولندا ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، ومباراته القادمة في الدوري الإيطالي ستكون أمام سبال في الثالث عشر من نفس الشهر.