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يوفنتوس بطلاً للدوري الإيطالي بعد أيام

الإثنين 08 أبريل 2019 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس بطلاً للدوري الإيطالي بعد أيام


وكالات / سما /

وصل الفارق بين يوفنتوس متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي ونابولي الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة إلى 20 نقطة ، قبل سبع جولات على نهاية الموسم الكروي.

وحقق يوفنتوس الفوز على ميلان بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة 31 ، بينما سقط نابولي في الجولتين الماضيتين على يد جنوى بالتعادل هدفٍ لمثله أمس الأحد وبالخسارة أمام إمبولي بهدفين مقابل هدف ، ليكون “البيانكونيري” على بعد مباراة واحدة من التتتويج باللقب.

وتحقيق يوفنتوس الفوز في الجولة القادمة يمنحه”السكوديتو” بشكلٍ رسمي ، ولن يقف التعادل أمامه نحو حصد لقب البطولة.

ويلعب يوفنتوس في العاشر من الشهر الحالي أمام أياكس أمستردام في هولندا ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، ومباراته القادمة في الدوري الإيطالي ستكون أمام سبال في الثالث عشر من نفس الشهر.

#يوفنتوس #الدوري الإيطالي

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