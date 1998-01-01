حماس تكشف لميلادينوف لماذا أطلقت صاروخا على "تل ابيب" قبل أسبوعين

القدس المحتلة / سما /

زعمت وسائل الإعلام العبرية، نقلا عن تقارير عربية، أن حركة حماس أبلغت المبعوث الأممي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط، "نيكولاي ميلادنيوف" أن الصاروخ الذي أطلق على منطقة هشارون، لم يكن بالخطأ، وكان بسبب الأسرى.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الأثنين، أن مصادر بحركة حماس، أكدت لميلادنيوف، أن الصاروخ الذي أطلق على منطقة هشارون، جاء في أعقاب قيام مصلحة السجون الإسرائيلية، بقمع أسرى حماس في سجن النقب، بعد حادثة الطعن.

وقالت القناة العبرية، إن حركة حماس كشفت هذه المعلومات لميلادنيوف، خلال تدخله لتأجيل إضراب أسرى حركة حماس بالسجون الإسرائيلية.

وكشفت القناة العبرية، أن ميلادنيوف، والوفد الأمني المصري، كان لهم دورا كبيرا، في تأجيل إضراب أسرى حماس، والتفاوض مع مصلحة السجون الإسرائيلية، على مطالبهم.

وبحسب القناة العبرية، طالب الأسرى برفع كافة العقوبات التي فرضت مؤخرا عليهم، وتقديم العلاج الطبي المناسب للأسرى المرضى، واعادة الزيارة للأسرى الممنوعين، وزيادة الأموال المسموح بدخولها لهم بالسجون، وزيادة قنوات التلفزيون، وإزالة أجهزة التشويش من الأقسام.

وأشارت القناة العبرية، الى أن هذه المفاوضات جاءت لتأجيل الإضراب، وأن مصلحة السجون ترفض طلب إزالة أجهزة التشويش من أقسام الأسرى.