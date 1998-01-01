مرشح للرئاسة الأميركية يهاجم نتنياهو ويصفه بـ "العنصري"

القدس المحتلة / سما /

هاجم بيتو أورورك المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه بـ "العنصري" على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن ضم الضفة الغربية وكذلك تصريحات أخرى بشأن الديمقراطية الانتخابية في إسرائيل.

وبحسب صحيفة هآرتس، فإن أورورك اعتبر أن دعم إسرائيل ليس بالضرورة اتفاقا مع سياسة نتنياهو الذي قال أنه يضر "بالديمقراطية الإسرائيلية". مشيرا في الوقت ذاته أنه يدعم تقوية العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال "هذه العلاقة يمكن أن تتغلب على رئيس وزراء أن يكون عنصريا. هذه العلاقة هي واحدة من أهم ما لدينا، ومن أجل تحقيق النجاح يجب أن تتغلب هذه السياسة على السياسة الحزبية لنتنياهو".

وتعتبر هذه هي المرة الثانية في الأسابيع الأخيرة التي يوجه فيها أورورك رسالة من هذا القبيل، بمهاجمة نتنياهو بسبب العنصرية والإضرار بالديمقراطية، ولكن في الوقت نفسه يوضح أنه يدعم العلاقات الوثيقة مع إسرائيل والدعم الأمني الأميركي المستمر لها.

وقال إنه لا يعتقد أن نتنياهو يمثل إرادة جميع المواطنين في إسرائيل، أو أنه جيد في التحالف الإسرائيلي الأميركي.

كما هاجم مرشح ديمقراطي آخر هو بيت بوتيجيج، نتنياهو على خلفية تصريحاته بشأن ضم الضفة الغربية، قائلا "هذا الاستفزاز يضر بالمصالح الإسرائيلية والفلسطينية والأميركية، ودعم إسرائيل لا يعني الموافقة على سياسة نتنياهو".

وأضاف أنه يتعين على الرئيس الأمريكي ضمان ألا تتخلى إسرائيل عن حل الدولتين.