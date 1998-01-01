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الاطر النقابية الطبية : تعليق جزئي للعمل في مشافي غزة

الإثنين 08 أبريل 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاطر النقابية الطبية : تعليق جزئي للعمل في مشافي غزة


غزة /سما/

قررت الاطر النقابية الطبية في المحافظات الجنوبية تعليق الدوام بشكل كلي ما عدا الاقسام الحرجة في مستشفى غزة الاوروبي، اليوم الاثنين، ردا على الاعتداء الذي طال الدكتور محمد كلوب في المستشفى الاوروبي في رفح قبل عدة أيام وعدم اعتقال مرتكبي الاعتداء.

وأكدت الأطر ايضا تعليق الدوام بشكل جزئي من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 13:00 مساءً، ما عدا الاقسام الحرجة في جميع المستشفيات الحكومية في كل المحافظات الجنوبية وكذلك في مراكز الرعاية الاولية.

وأهابت الاطر في بيان وصل سما بجميع الأطباء الالتزام بالتعليق والمشاركة بالوقفة الاحتجاجية التي ستقام اليوم في مجمع الشفاء الطبي الساعة 12:00 ظهراً والتي ستختتم بإلقاء بيان صحفي امام وسائل الاعلام. 

ودعت الاطر الأجهزة الامنية بإتخاذ جميع الاجراءات الفورية اللازمة لإيقاف المعتدين، تفادياً لأي اجراءات احتجاجية تصعيدية أُخرى. 

من جانبها، اكدت الشرطة في غزة وانها منذ وقوع الاعتداء على الطبيب في مستشفى غزة الأوروبي د. محمد كلوب، متابعتها حيثيات القضية.

وأوضحت انها اتخذت الإجراءات القانونية وفق الأصول فور وقوع الاعتداء، وتقوم الشرطة بواجبها من أجل توقيف المعتدين واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وكان طبيب وطبيبة تعرضا الى اعتداء مماثل في بيت حانون الاسبوع الماضي.
 

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