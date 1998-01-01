خلاف بين الموساد ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي حول العلاقات مع العرب

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الأثنين، النقاب عن وجود خلافات حادة بين جهاز الموساد، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وذلك على خلفية طريقة التعامل مع الدول العربية والإسلامية التي تسعى إسرائيل لتطبيع العلاقات معها.

وذكرت القناة العبرية، أن مسؤولين في جهاز الموساد، أبدوا اعتراضهم على طريقة عمل مجلس الأمن القومي، مؤكدين على تجاوز صلاحياتهم وعدم التنسيق معهم في فتح قنوات اتصال جديدة مع دول عربية وإسلامية.

ونقلت القناة العبرية، عن مصدر رفيع بالموساد قوله: "إن عناصر في مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يعملون بشكل مستقل في الدول العربية المعتدل، دون التنسيق مع الموساد إلى حد تجاوز صلاحيته في بعض الأحيان".

وأضافت القناة العبرية، أن الخلاف يدور حول النشاطات الذي يقوم بها مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مئير بن شبات، ومبعوثه الخاص إلى العالم، العربي والإسلامي.

وأشارت القناة العبرية، الى أن مسؤولين في الموساد هددوا مستشار الأمن القومي ومبعوثه الخاص، بفرض عقوبات عليهم، في حال استمرارهم بالعمل والتواصل مع العالم العربي والإسلامي دون التنسيق مع الموساد.