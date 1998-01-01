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الخليل: الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بينهم أسير محرر

الإثنين 08 أبريل 2019 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين بينهم أسير محرر من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر عبد المهدي شاور، والأسير المحرر عمار القواسمي من مدينة الخليل، ويزن محمد قاسم الراعي (19 عاما) من مخيم العروب شمالا، عقب دهم منازل ذويهم.

كما اعتقلت من بلدة سعير شمال شرق الخليل كلا من: محمد مروان علان جرادات وبسام حجازي جرادات، وطلال خليل النجار من بلدة يطا، بعد تفتيش منازلهم.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة احياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مخيم الفوار، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال

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