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نتنياهو يزعم : عباس يريد استعادة القطاع على حساب دماؤنا

الإثنين 08 أبريل 2019 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يزعم : عباس يريد استعادة القطاع على حساب دماؤنا


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة ووزير الجيش بنيامين نتنياهو في مقابلة خاصة مساء الأحد بأن السبب الذي حال دون عقده اجتماعا للكابنيت السياسي الأمني خلال الفترة الماضية لمناقشة التصعيد مع غزة يتمحور في خوفه من تسريبات الوزراء، قائلا "لا أريد أن تعلم حماس بشكل سريع جدا ما نريد فعله بسبب اجتماع الكابنيت.

ووفقا لموقع "يديعوت أحرونوت العبري"، تطرق نتنياهو لقضية غزة قائلا "لا أحد من الزعماء العرب تحمل مسؤولية غزة، وأبو مازن هو من اختلق الأزمة مع غزة لدفعنا للعمل لإعادة تسليمه القطاع على حساب دماؤنا نحن.

وأضاف نتنياهو "لا أعلم إن كنا في طريقنا نحو التسوية، موضحا بأنه في حال لم يبقى أمامنا أي خيار سندخل في حرب واسعة مع غزة، ولكن سيبقى ذلك الخيار هو الخيار الأخير، فنحن لا يمكننا اقتلاع الاسلام المتطرف في القطاع كما لا يمكننا اقتلاع إيران، حيث أن احتلال غزة سيكلفنا الكثير من الدماء.

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