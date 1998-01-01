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طقس صاف وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

الإثنين 08 أبريل 2019 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس صاف وانخفاض طفيف على درجات الحرارة


رام الله / سما /

وقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفاُ، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس القادم، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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