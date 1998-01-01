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الشعبية تدين اختطاف الطالب دويكات في نابلس

الأحد 07 أبريل 2019 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تدين اختطاف الطالب دويكات في نابلس


غزة / سما /

 أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاحد،  بأشد العبارات إقدام الأجهزة الأمنية على اختطاف الطالب موسى دويكات في نابلس، داعية إياها إلى سرعة الإفراج عن الطالب والتوقف الفوري عن التعامل مع الطلبة بعقلية العصابة.

وطالبت الجبهة السلطة بضرورة التحقيق العاجل في خلفية الاعتداء على الطالب دويكات واختطافه ومساءلة المنفذين ومنع تكراره، لأن استمرار هذا المسلسل الطويل من الاعتداءات على المواطنين وتعمد انتهاك القوانين التي تضمن حرية الرأي والتعبير وممارسة كل أشكال العمل النقابي والطلابي وحرمة الملاحقة والقمع سيدخل الوضع الداخلي في متاهات أكثر تعقيداً تساهم في تعزيز حالة الشرذمة والاحتقان والانقسام.

وجددت الجبهة تأكيدها على ضرورة مواجهة كل أشكال الملاحقات والاعتقالات على خلفية سياسية من أيٍ جهة كانت، داعية الكل الوطني إلى بذل الجهود لوقف هذا العبث بالساحة الداخلية وتهيئة المناخات الإيجابية لإنهاء حالة الاحتقان، ومعالجة كل أشكال الخلاف بالطرق السلمية وعلى أرضية الوحدة، وضمان حرية العمل النقابي الطلابي داخل وخارج الجامعات، والتصدي لكل حالات التغول على الحريات من قبل الأجهزة الأمنية. 

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