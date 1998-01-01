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العاهل الأردني: موقفنا واضح وثابت بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي أولوية لنا

الأحد 07 أبريل 2019 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني: موقفنا واضح وثابت بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي أولوية لنا


عمان /سما/

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاحد، "إن موقف الأردن واضح وثابت بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي أولوية لنا، رغم كل التحديات".

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله الثاني، اليوم مع عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية في قصر الحسينية، وفق ما ذكرته ".

وبحسب وكالة "بترا"، شدد العاهل الأردني على حرص الأردن على تعزيز العمل العربي المشترك، وهو ما تم التأكيد عليه خلال القمة العربية في تونس.

وقال: "كل سنة وبنفس التوقيت، يكون هناك محاولات تشويش حول بعض الأمور، مثل الوطن البديل والقدس وغيرها، ونحن نعلم أنها تستمر وتزيد بالصيف، ويجب أن أتدخل حتى أطمئن كل المواطنين".

وتابع: "واضح أن هذا الشيء منظم من جهات عندها أجندات واضحة، وتعمل من وراء الشاشات.. هدفها تشكيك المواطن للأسف بقرارات ومؤسسات وطنه، وتحاول زرع الخوف في مستقبله وأمنه. وهذا للأسف ليس بجديد".

وأكد أن الشعب الأردني "الواحد والواعي" لا يلتفت إلى الأجندات الهادفة إلى التشكيك بالوطن ومؤسساته، وزرع الخوف في مستقبله وأمنه.

وقال العاهل الأردني: "نحن جميعا كأردنيين يجب أن نقف مع بعض ونقطع الطريق على أصحاب هذه الأجندات".

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