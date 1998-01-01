"العمل الإسلامي" يستنكر مشاركة اسرائيل في دافوس بالاردن

عمان /سما/

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي في الاردن المشاركة الاسرائيلية في المؤتمر الاقتصادي المنعقد في البحر الميت، في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الاسرائيلي على المقدسات وتهويدها، والاعتداء على الوصاية الأردنية عليها.

واستهجن الحزب، في تصريح صادر عن مسؤول الملف الوطني المحامي حمد الهروط، استقبال الوفد الاسرائيلي، في الوقت الذي تتصاعد في الدعوات من مختلف الأطراف الرسمية والشعبية على ضرورة بناء جبهة وطنية لمواجهة الضغوط التي تمارس على الأردن، لتمرير صفقة القرن والتفريط بالقدس وتصفية القضية الفلسطينية،

واعتبر الهروط استمرار ممارسات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي استفزازا لمشاعر الشعب الأردني الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، كما أنها تضعف من الموقف الأردني في مواجهة هذه الضغوط.

وقال الهروط "اثبتت التجربة فشل هذه المؤتمرات في حل المشاكل الاقتصادية، حيث باتت غطاء للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي من البوابة الاقتصادية، فيما لن يتحقق الإصلاح الاقتصادي إلا عبر إصلاح سياسي شامل يتوافق عليه الأردنيون، وهو ما أكدنا عليه عبر المبادرة السياسية التي اطلقتها الحركة الإسلامية للوصول الى برنامج وطني لمواجهة مختلف التحديات".