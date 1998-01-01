  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"العمل الإسلامي" يستنكر مشاركة اسرائيل في دافوس بالاردن

الأحد 07 أبريل 2019 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العمل الإسلامي" يستنكر مشاركة اسرائيل في دافوس بالاردن


عمان /سما/

 استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي في الاردن المشاركة الاسرائيلية في المؤتمر الاقتصادي المنعقد في البحر الميت، في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الاسرائيلي على المقدسات وتهويدها، والاعتداء على الوصاية الأردنية عليها.

واستهجن الحزب، في تصريح صادر عن مسؤول الملف الوطني المحامي حمد الهروط، استقبال الوفد الاسرائيلي، في الوقت الذي تتصاعد في الدعوات من مختلف الأطراف الرسمية والشعبية على ضرورة بناء جبهة وطنية لمواجهة الضغوط التي تمارس على الأردن، لتمرير صفقة القرن والتفريط بالقدس وتصفية القضية الفلسطينية،

واعتبر الهروط استمرار ممارسات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي استفزازا لمشاعر الشعب الأردني الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، كما أنها تضعف من الموقف الأردني في مواجهة هذه الضغوط.

وقال الهروط "اثبتت التجربة فشل هذه المؤتمرات في حل المشاكل الاقتصادية، حيث باتت غطاء للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي من البوابة الاقتصادية، فيما لن يتحقق الإصلاح الاقتصادي إلا عبر إصلاح سياسي شامل يتوافق عليه الأردنيون، وهو ما أكدنا عليه عبر المبادرة السياسية التي اطلقتها الحركة الإسلامية للوصول الى برنامج وطني لمواجهة مختلف التحديات".

الأكثر قراءة اليوم

صور : إسرائيلي يحدث ضجة في السعودية بعد كشف زيارته السرية

صور : بدء نقل "حيوانات برية" من رفح إلى الأردن

مصدر عسكري : مخاوف إسرائيلية من إطلاق صواريخ من غزة لاسقاط نتنياهو

الزق : فصل غزة مخطط قديم والمرحلة الحالية الأخطر

روسيا سلمت إسرائيل بالعام 2017 رفات 4 جثث من سورية

اعترافات لم تسقط سهواً...!! أكرم عطا الله

خلية فلسطينية أردنية تدرس “النبأ الاسوأ”: إنتفاضة بعد قرار لترامب بضم”المناطق سي”

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو: احتلال قطاع غزة خيار قائم و هنية و السنوار يعرفان ذلك جيدًا..

بعد محاولة اختطاف.. مصادر :القاهرة نقلت مطالب أمنية متبادلة بين إسرائيل وحماس وهي كالتالي ..

مصادر أمنية اسرائيلية : استثمرنا كثيرا في الانقسام الفلسطيني وتصريحات نتنياهو تضر بنا وبالوسطاء العرب

13

صور: جيش الإحتلال يحبط بنية عسكرية للجهاد الإسلامي بجنين بتوجيهات من غزة

ترامب

ترامب يكشف عن كيفية اتخاذ قراريه بشأن الجولان والقدس