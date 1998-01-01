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قبل يومين من الانتخابات.. سكان غلاف غزة يتظاهرون ضد نتنياهو في تل أبيب

الأحد 07 أبريل 2019 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبل يومين من الانتخابات.. سكان غلاف غزة يتظاهرون ضد نتنياهو في تل أبيب


القدس المحتلة / سما /

نظم طلاب إسرائيليون مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبيل ساعات من إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست، الثلاثاء المقبل.

وذكرت القناة العبرية الثانية، أن طلاب من مجمع سديروت بمنطقة غلاف غزة، تظاهروا ضد نتنياهو، للاحتجاج على ما أسموه بالوضع الأمني المتردي في الجنوب، قبالة قطاع غزة.

وأفادت القناة العبرية أن المتظاهرين نصبوا "دمية" على هيئة نتنياهو نفسه، في قلب ميدان "هبيما" بمدينة تل أبيب، وأوضحوا من خلالها أنهم سيشتاقون لنتنياهو، بدعوى أن فرصه في الفوز بالانتخابات البرلمانية للكنيست ضعيفة، وبأنه ليس جديرا بتولي منصب رئاسة الوزراء.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن الطلاب من سديروت يوجهون رسالة قوية لنتنياهو قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة الثلاثاء المقبل، وقالوا له شكرا، عبر وضع دمية على الرصيف لنتنياهو نفسه.

ونقلت القناة العبرية على لسان الطلاب أن نتنياهو يتصور أنه يوفر الأمن لبلاده، ولكنه أمر خيالي، فقد جاءوا ليقولوا له شكرا، في حالة من التوقع بهزيمة رئيس الوزراء الحالي في الانتخابات البرلمانية للكنيست.

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