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السلطات المصرية تطلق سراح اربع صيادين من غزة

الأحد 07 أبريل 2019 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات المصرية تطلق سراح اربع صيادين من غزة


غزة / سما /

أفرجت السلطات المصرية ،عصر اليوم الاحد، عن أربعة صيادين فلسطينيين جرى اعتقالهم قبل نحو خمسة ايام.

وأكد مصدر امني في معبر رفح ان السلطات المصرية أطلقت سراح الصياد منير أبو سليمة والأشقاء الثلاثة مصعب ورأفت وخالد خليل قنن عبر معبر رفح البري.

وجاء اطلاق سراح الصيادين بعد اتصالات حثيثة جرت بين وزارة الداخلية في غزة والوفد الامني المصري.

وكانت الزوارق البحرية المصرية تجاوزت صباح الثلاثاء الماضي، المياه الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، واعتقلت أربعة صيادين على بعد 250 مترًا داخل المياه الفلسطينية لمدينة رفح.

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