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السوادن: الحكومة تحجب مواقع التواصل الاجتماعي وانقطاع الكهرباء في كل أنحاء البلاد

الأحد 07 أبريل 2019 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
السوادن: الحكومة تحجب مواقع التواصل الاجتماعي وانقطاع الكهرباء في كل أنحاء البلاد


الخرطوم /سما/

 أعلن مركز التحكم القومي في السودان، اليوم الأحد، إطفاءً كاملاً للشبكة الرئيسة للكهرباء، ما تسبب في انقطاع الكهرباء في عموم البلاد.

وقال مركز التحكم في تعميم إن "المهندسين والفنيين بدأوا في إعادة تشغيل المحطات المختلفة وتغذية الشبكة لإعادة الكهرباء تدريجياً".

وتعد هذه المرة الثانية في أقل من أسبوعين التي يُسجل فيها إطفاءٌ عام لشبكة الكهرباء.

في سياق منفصل، حجبت الحكومة السودانية، ظهر اليوم الأحد، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في خطوة تعد الثانية من نوعها منذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر(كانون الأول) الماضي.

وفشل السودانيون ظهر اليوم في التواصل عبر مواقع واتساب وفيس بوك وتوتير بسبب حجبها، ولجأ كثيرون لخدمات كسر الحظر الموجودة بالجوالات الحديثة.

وكانت الحكومة السودانية حجبت مواقع التواصل الاجتماعي في المرة الأولى لنحو شهرين، مع اندلاع التظاهرات في عدد من مدن السودان في 19 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، قبل أن تلغي الحظر.

#مظاهرات السوادن #اخبار السوادن #مواقع التواصل الاجتماعي #الكهرباء

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