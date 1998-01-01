  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

احمد يوسف :حماس ذهبت للتفاهمات مع اسرائيل مضطرة

الأحد 07 أبريل 2019 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
احمد يوسف :حماس ذهبت للتفاهمات مع اسرائيل مضطرة


غزة /سما/

أكد القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، أن حركته مضطرة للتفاهمات مع "إسرائيل"، كونها هي من تتحكم في جميع المنافذ وكل شيء في قطاع غزة.

وقال يوسف، وفق ما نقل موقع (النجاح الاخباري): "لم نلجأ في حماس للتفاهمات مع إسرائيل إلا لأننا مضطرين، بعد أن ضاقت السبل بالناس، مضيفاً أن حماس ليست راغبة في أن يكون هناك تنسيق مع الطرف "الإسرائيلي"، وكل ما تريده أن تكون علاقاتها مباشرة مع القطريين والمصريين؛ لكن "إسرائيل" هي من تتحكم في المنافذ وكل شيء".

وأضاف أن التعقيدات الموجودة في علاقة حماس مع السلطة الفلسطينية، والوضع الاقتصادي الصعب في غزة؛ وضيق حال الناس، هي من دفعتها تفكر في طرق أخرى لتسيير الوضع في قطاع غزة"، حسب قوله.

وأوضح يوسف أن "إسرائيل" ليس لديها نية حقيقية أن يكون هناك دولة فلسطينية، وأن خيار حل الدولتين قصة أصبحت شيء من الماضي في حسابات اليمين الإسرائيلي المتطرف".

وبيّن أن الحديث عن فصل غزة هو ما تخطط له إسرائيل.. وربما هذا الأمر ليس وارداً في حسابات السلطة الفلسطينية ولا لدى حركة حماس"، مستدركاً "لكن الإجراءات على الأرض كلها تشير إلى أن الفصل هو نهاية مطاف المخطط الإسرائيلي".

وأشار القيادي في حماس إلى أن حركته عبرت في أكثر من مرة عن موقفها بأنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".
 

الأكثر قراءة اليوم

صور : إسرائيلي يحدث ضجة في السعودية بعد كشف زيارته السرية

نتنياهو: نأمل بأن نكون بطريقنا لهدوء في غزة وسوف نتصرف بقوة إذا لزم الأمر

حماس: سنمنع إقامة دولة بغزة ولو بقوة السلاح و أحلام نتنياهو لن تتحقق

صور : بدء نقل "حيوانات برية" من رفح إلى الأردن

مصدر عسكري : مخاوف إسرائيلية من إطلاق صواريخ من غزة لاسقاط نتنياهو

الزق : فصل غزة مخطط قديم والمرحلة الحالية الأخطر

شاهد.."وداعا للشيخوخة 30 عاما أخرى".. علماء يطورون عقارا سحريا يطول العمر

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو: احتلال قطاع غزة خيار قائم و هنية و السنوار يعرفان ذلك جيدًا

بعد محاولة اختطاف.. مصادر :القاهرة نقلت مطالب أمنية متبادلة بين إسرائيل وحماس وهي كالتالي ..

مصادر أمنية اسرائيلية : استثمرنا كثيرا في الانقسام الفلسطيني وتصريحات نتنياهو تضر بنا وبالوسطاء العرب

13

صور: جيش الإحتلال يحبط بنية عسكرية للجهاد الإسلامي بجنين بتوجيهات من غزة

ترامب

ترامب يكشف عن كيفية اتخاذ قراريه بشأن الجولان والقدس