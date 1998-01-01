احمد يوسف :حماس ذهبت للتفاهمات مع اسرائيل مضطرة

غزة /سما/

أكد القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، أن حركته مضطرة للتفاهمات مع "إسرائيل"، كونها هي من تتحكم في جميع المنافذ وكل شيء في قطاع غزة.



وقال يوسف، وفق ما نقل موقع (النجاح الاخباري): "لم نلجأ في حماس للتفاهمات مع إسرائيل إلا لأننا مضطرين، بعد أن ضاقت السبل بالناس، مضيفاً أن حماس ليست راغبة في أن يكون هناك تنسيق مع الطرف "الإسرائيلي"، وكل ما تريده أن تكون علاقاتها مباشرة مع القطريين والمصريين؛ لكن "إسرائيل" هي من تتحكم في المنافذ وكل شيء".



وأضاف أن التعقيدات الموجودة في علاقة حماس مع السلطة الفلسطينية، والوضع الاقتصادي الصعب في غزة؛ وضيق حال الناس، هي من دفعتها تفكر في طرق أخرى لتسيير الوضع في قطاع غزة"، حسب قوله.



وأوضح يوسف أن "إسرائيل" ليس لديها نية حقيقية أن يكون هناك دولة فلسطينية، وأن خيار حل الدولتين قصة أصبحت شيء من الماضي في حسابات اليمين الإسرائيلي المتطرف".



وبيّن أن الحديث عن فصل غزة هو ما تخطط له إسرائيل.. وربما هذا الأمر ليس وارداً في حسابات السلطة الفلسطينية ولا لدى حركة حماس"، مستدركاً "لكن الإجراءات على الأرض كلها تشير إلى أن الفصل هو نهاية مطاف المخطط الإسرائيلي".



وأشار القيادي في حماس إلى أن حركته عبرت في أكثر من مرة عن موقفها بأنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".

