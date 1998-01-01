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تأجيل إضراب الاسرى جراء تطور في المفاوضات مع مصلحة السجون

الأحد 07 أبريل 2019 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل إضراب الاسرى جراء تطور في المفاوضات مع مصلحة السجون


القدس المحتلة / سما /

اعلن مكتب اعلام الاسرى، مساء اليوم الاحد، تأجيل البدء في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في ضوء تطور المفاوضات مع مصلحة السجون الاسرائيلية على طريق تحقيق مطالب الأسرى .

وكان الأسرى قد أعلنوا استعدادهم للشروع بإضراب عن الطعام، لاستعادة إنجازاتهم وحقوقهم التي سلبتها إدارة معتقلات الاحتلال، والحفاظ على ما تبقى منها، وكذلك رفضا لإجراءات حكومة الاحتلال التنكيلية والتي بدأت بتنفيذها بحق الأسرى منذ شهر آب/ أغسطس العام الماضي، تحديدا بعد التوصيات التي أعلنها ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال "جلعاد أردان"، والتي أدت إلى تصاعد حدة المواجهة بين الأسرى والإدارة، ووصلت ذروتها بعد عمليتي القمع الأشد في معتقلي "عوفر، والنقب" والتي أصيب فيها العشرات من الأسرى.

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