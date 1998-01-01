الأمم المتحدة: لا يمكن غلق مدارس الأونروا

عمان /سما/

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاحد، المجتمع الدولي إلى استمرار تضامنهم مع وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا).

وأضاف غوتيرش أن "مدارس الفلسطينيين التابعة للأنوروا بها 530 ألف طالب ولا يمكن غلقها".

وكان غوتيريش قد زار، يوم السبت، مخيم "البقعة" أثناء وجوده في الأردن حيث حضر المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والتقى غوتيريش في المخيم طلابًا من أعضاء برلمان الأونروا، وممثلي وممثلات سكان المخيم، وتحدث مع التلاميذ أثناء حصص دراسية حول حقوق الإنسان والعلوم.