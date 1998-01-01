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النجم التركي أوزجان دينيز يثير الغضب بـ"حفلة" تل أبيب

الأحد 07 أبريل 2019 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
النجم التركي أوزجان دينيز يثير الغضب بـ"حفلة" تل أبيب


القدس المحتلة / سما /

بعد أشهر من الشائعات والجدل بشأن إقامة المغني والممثل التركي أوزجان دينيز، حفلا في إسرائيل، تجاهل الفنان دعوات المقاطعة وتوجه لتل أبيب، ليغني أمام نحو 11 ألف شخص.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن أوزجان دينيز أقام حفلا في تل أبيب، السبت، بمشاركة زميلته في مسلسل "عروس إسطنبول"، الممثلة آصلي إيفنر، التي تجسد دور البطلة "ثريا".

وذكرت الصحيفة أن تذاكر الحفل، التي بدأت أسعارها من 300 دولار، بيعت بالكامل، وشهد الحفل إقبالا واسعا من مختلف الأعمار.

وكان دينيز قد تعرض لهجوم شديد وانتقادات لقبوله بإقامة مثل هذا الحفل، الذي ذكرت تقارير صحفية تركية أنه تقاضى عنه مبلغ مليون دولار، فيما تلقت زميلته آصلي مبلغ 350 ألف دولار.

ويأتي هذا الإقبال، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل التركي، الذي عُرض على شاشة التلفزيون الإسرائيلي وتمت دبلجته للعبرية.

وأثار قرار دينيز بإقامة الحفل في تل أبيب، غضبا كبيرا لدى الجمهور العربي، الذي تابع أعمالا فنية قام ببطولتها وتمت دبلجتها للعربية، منها مسلسل "قصر الحب" عام 2009، ومسلسل "ندى العمر"، عام 2011، الذي اشتهر فيه بدور "جهاد".

وسبق أن دعت "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" الفلسطينية، الفنان التركي للتراجع عن الحفل، قائلة: "ندعوك إلى أن تكون صوتا للفلسطينيين واليهود المعارضين، لتتجنب مساعدة إسرائيل في جهودها لتحسين صورتها، وأن ترفض عرض المسلسل في إسرائيل، إلى جانب الظهور في تل أبيب".

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