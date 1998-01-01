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الخليل: الشرطة تكشف ملابسات سرقة 4 منازل

الأحد 07 أبريل 2019 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: الشرطة تكشف ملابسات سرقة 4 منازل


الخليل / سما /

 كشفت الشرطة، اليوم الاحد، عن ملابسات اربع جرائم سرقة طالت عدد من المنازل وتلقي القبض على المشتبه به في الخليل .

وذكـر بيـان إدارة العلاقات العامة والاعـلام بالشرطة، بأنه وبناء على عدة شكاوى تلقتها شرطة المباحث العامة من عدة اشخاص مفادها قيام مجهول بالتسلل لمنازلهم ليلا وسرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية وأجهزة الكترونية منها، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجرائم والقاء القبض على المشتبه به .

وأضاف البيان، بانه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه القضايا، فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط جزء من المسروقات والذي كان عبارة عن 40 غرام من المصاغ الذهبي والذي تم التحرز عليه اصولا .

هذا وأكد البيان، على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

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