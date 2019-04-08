"التعليم" تعلن عقد امتحان توظيف معلمين جدد في غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، عن حاجتها للتعاقد لشغل الوظائف التدريسية للعام 2019- 2020.

وقال زياد ثابت وكيل الوزارة في تصريح صحفي، إن الوزارة بحاجة لشغل العديد من كافة التخصصات التعليمية ولمختلف المراحل، موضحاً أن ثمة معايير مهنية تسير عليها الوزارة لاختيار أفضل الكفاءات.

وبيّن ثابت أن الوزارة ستشرع في قبول الطلبات اعتباراً من يوم غد الاثنين 8/4/2019 وحتى تاريخ 22/4/2019 عبر مديريات التربية والتعليم كل حسب منطقته.

ودعا ثابت الخريجين الاستعداد لخوض الامتحان التحريري المزمع عقده يوم الاثنين 29/4/2019

وأكد على ضرورة اعتماد الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم مصدراً رسميا فقط لاستقاء المعلومات في هذا المجال.





