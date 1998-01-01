سيناتور أمريكي يطالب بتوقيع اتفاقية دفاعية مع إسرائيل

واشنطن /سما/

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، إنه "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن توقع اتفاقية دفاعية مع إسرائيل، توضح للعالم بأسره أن هجوماً على إسرائيل معناه هجوم على أمريكا".

وبحسب قناة "كان" العبرية، دعا غراهام، خلال كلمة ألقاها بمؤتمر "التحالف اليهودي" التابع للحزب الجمهوري، مجلس الشيوخ إلى الإقرار رسمياً بالاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية.

وفي وقت سابق، خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المؤتمر المنعقد في لاس فيغاس، قائلاً: إن "العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لم تكن متينة كما هو الحال عليه في هذه الأيام".

وأعرب ترامب عن أمله في أن يحل السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً أنه ما دام رئيساً للولايات المتحدة "ستحتفظ إسرائيل بحق الدفاع عن نفسها"، وفق تعبيره.

وتطرق ترامب إلى الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، قائلاً: إنه لا يعرف من سيفوز فيها، إما رئيس الحكومة ورئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، أو رئيس حزب "كحول لفان" بيني غانتس، مؤكداً أنهما "مرشحان جيدان جداً".