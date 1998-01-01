الضابطة الجمركية تتلف 12 طن مواد غير صالحة للاستهلاك الشهر الماضي

رام الله / سما /

أتلفت طواقم الضابطة الجمركية،12 طنا من المواد المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر آذار المنصرم.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم إتلاف 12 طنا تم خلال 76 قضية بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، خلال عمل الجولات التفتيشية على الأسواق الفلسطينية داخل المحافظات بالتعاون والشراكة مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والجهات التفتيشية والرقابية.

وأضاف البيان، أنه في قضايا جودة البيئة تم التعامل مع بضائع ممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية بواقع 4 قضايا، كما تم التعامل مع بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية بواقع قضية واحدة، وفي الجانب الزراعي تم التعامل مع 27 قضية زراعية متنوعة ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية ممنوعة من التداول أو بدون تصريح زراعي، وفي مجال التبغ تم ضبط 876 كروز دخان عربي، و310 كروز دخان أجنبي، و50 كغم دخان حلل، و2177 كغم معسل بواقع 78قضية، كما تم ضبط 4095 لتر سولار مهرب ومغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ومن دون أوراق رسمية، إضافة إلى إغلاق عدة محطات ونقاط عشوائية لبيع المحروقات.

وناشد جهاز الضابطة الجمركية التجار والمكلفين ضريبياً بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة، والالتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية لضمان ممارسة أعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلاً لأعمالهم، وعدم تداول البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين لتحقيق وضمان أمنهم الغذائي والصحي.