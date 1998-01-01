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فتح: حماس الاخوانية تنهار أمام المشروع الصهيوني وحديثهم تضليل إعلامي

الأحد 07 أبريل 2019 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: حماس الاخوانية تنهار أمام المشروع الصهيوني وحديثهم تضليل إعلامي


رام الله/سما/


عبٌرت حركة فتح عن غضبها الشديد إزاء الانهيار الكبير والسقوط المدوي لحماس أمام المشروع الصهيوني، المتمثل بإيجاد شريك فلسطيني لصفقة العار الصهيو_أمريكية الهادفة الى ضرب الهوية الوطنية وإنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس،  وجعل هموم شعبنا المال والسولار والسمك بدل الدولة والقدس واللاجئين.

وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، إن حماس موافقة على صفقة العار الصهيو_أمريكية، وتصرفاتهم على الأرض واضحة تماما في هذا الاتجاه، وأن حديثهم  الإعلامي حول تصديهم لصفقة العار مجرد جزء من حملة التضليل الاعلامي الذي تمارسه منذ نشأتها.

وأوضح القواسمي إن شعبنا وقيادتنا لا يخشون إسرائيل وأميركا وجبروتهم، وأن الخوف يكمن من فئران السفينة، الذين يهدمون القلاع من داخلها.

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