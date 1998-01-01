"يسرائيل هيوم" توضح رؤية أحزاب إسرائيل لحل الصراع والطريقة الأنسب للتعامل مع غزة

القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، إجابات أسئلة وجهتها إلى مجموعة من الأحزاب الإسرائيلية، وذلك عشية انتخابات "الكنيست" المقررة يوم الثلاثاء القادم.

وتحدث 13 حزبا إسرائيليا للصحيفة عن موقفهم من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والطريقة الأنسب من وجهة نظرهم للتعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وفيما يلي مواقف الأحزاب الإسرائيلية كما أوردتها الصحيفة العبرية:

حزب الليكود: لقد رفض رئيس الوزراء نتنياهو مؤخراً اتفاق التسوية مع من يريدون تدميرنا، نحن على استعداد لاستخدام قوة كبيرة عند الضرورة.

تحالف "ازرق ابيض": إسرائيل ستبادر، ولن تنجر من أي طرف، في غزة سنرد بقوة على أي عنف على البلاد.

حزب العمل: سنكون مع حل دولتين لشعبين - بينما خطتنا في غزة هي إضعاف حماس من خلال التنمية مقابل التجريد من السلاح.

حزب كولانو: نعارض قيام دولة فلسطينية، وسوف نقوم بترويج خطة لفك الارتباط التام عن غزة خلال 5 سنوات.

حزب ميرتس: نسعى لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، لا حل لغزة من خلال ساحة المعركة، فقط الحل في المجال السياسي.

حزب "اليمين الجديد": الذراع القوية ستؤدي إلى الردع، القانون في الجنوب نفسه وسط البلاد، لقد وضع بينيت خطة لغزة في الكابينت.

اتحاد الأحزاب اليمينية: سنكون ضد دولة فلسطينية أو حكم ذاتي في أرض إسرائيل، سنصرف ونعمل لفرض السيادة في كل البلاد.

حزب "زهوت": نؤمن بالسيادة الكاملة على كامل "أرض إسرائيل"، العدو في غزة هناك قرار واحد وإلى الأبد.

حزب "غيشر": لا نؤمن بحل سياسي لغزة، نهتم بحكومة يمكن أن تشرع في خطوة ستجلب الهدوء إلى الجنوب.

حزب "يسرائيل بيتينو": قدمنا خطة لتبادل الأراضي - وفي غزة: سنوقف تدفق الأموال إلى حماس ونستأنف عمليات الاغتيال.

حزب "شاس": من ناحية سيكون ردنا حازما على الإخلال بالأمن وعلى الإرهاب، ومن ناحية أخرى سنقدم المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.

حزب "يهودوت هتوراة": عندما تكون هناك مشكلة أمنية تحتاج لمصادقة الحكومة أو الكنيست، فإننا سنتصرف بناءً على أوامر الحاخامات.

تحالف "الجبهة" مع "العربية للتغيير": نسعى لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإخلاء المستوطنات وإنهاء الحصار على غزة.