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خلية فلسطينية أردنية تدرس “النبأ الاسوأ”: إنتفاضة بعد قرار لترامب بضم”المناطق سي”

الأحد 07 أبريل 2019 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلية فلسطينية أردنية تدرس “النبأ الاسوأ”: إنتفاضة بعد قرار لترامب بضم”المناطق سي”


عمان - سما -


بحثت خلية عمل اردنية فلسطينية مشتركة خلف الستارة خلال اليومين الماضيين سيناريو العمل  والخطة المشتركة في حال إتخاذ الرئيس الامريكي لأي خطوات جديدة يمكن أن تؤدي إلى “ضم أي جزء من اراضي الضفة الغربية” إلى اسرائيل على طريقة قرار ترامب بخصوص الجولان.
 وتبحث الخلية البعد الامني والتداعيات السياسية لخيار من هذا النوع.
 ووضع الجانبان بأوامر مباشرة تصورا مشتركا لخطة تحرك دبلوماسية ودولية في حال قرر ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الاراضي الصنفة ب”سي” في الضفة الغربية مع إحتمالية ان يعترف ايضا بضم اسرائيل للعقارات التي اقيمت عليها 4 مستوطنات ضخمة.
ويستعد الجانبان لسيناريو من هذا النوع يمكن ان يقفز على واجهة الاحداث بعد الإنتخابات الاسرائيلية تماما وعشية اعلان ادارة ترامب لخطتها الجديدة للسلام.
ولم تحدد بعد أي خطوات رسمية او سياسية .
لكن المخاوف تزداد في عمان رام الله من إندلاع إنتفاضة جديدة في الاراضي الفلسطينية بسبب القرار الامريكي المشار إليه.
عن رأي اليوم
 

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