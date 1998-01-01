موعد جديد لديربي رفح في كأس غزة

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن موعد جديد لـ"ديربي" رفح بين الخدمات والشباب, ضمن منافسات دور الثمانية من كأس غزة.

وأكدت التقارير أن لقاء "الديربي" سيجري في الخامس عشر من أبريل الجاري على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

وكان من المفترض أن يجري اللقاء في الحادي عشر من الشهر الجاري, إلا أن الترتيبات النهائية لإقامة المباراة لن تكون مكتملة في هذا الموعد, وفقا لصبحي رضوان رئيس بلدية رفح.

يشار إلى أن الفريقين تواجها مرتين في الدوري هذا الموسم, إذ حسم "الزعيم" الموقعة الأولى لمصلحته (2-1), بينما فاز "الأخضر" في الثانية (5-2).