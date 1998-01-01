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بوجبا يضع شرطه الوحيد مقابل الاستمرار مع مانشستر يونايتد

الأحد 07 أبريل 2019 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوجبا يضع شرطه الوحيد مقابل الاستمرار مع مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “الدايلي ميرور” الإنجليزية بأن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي قد وضع شرطًا وحيدًا مقابل استمراره مع الشياطين الحمر.

 

وأشارت الصحف الإسبانية والإنجليزية في الآونة الأخيرة عن رغبة نادي ريال مدريد الإسبانيفي التعاقد مع بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وما جعل التكهنات حول انضمام النجم الفرنسي بول بوجبا لصفوف النادي الملكي ريال مدريد تزيد أكثر هو تصريح اللاعب نفسه عن حلمه بالانتقال للمرينجي والعمل مع زين الدين زيدان.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية بأن بول بوجبا بالرغم من ذلك، إلا أنه يشعر بالسعادة بتواجده مع مانشستر يونايتد، وموافق على البقاء، ولكن بشرط.

وأضافت الصحيفة أن بول بوجبا وضع شرطًا مقابل استمراره مع مانشستر يونايتد، وهو الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ 460 ألف استرليني في الأسبوع مثل الذي يتقاضاه التشيلي أليكسيس سانشيز مع اليونايتد.

وأكملت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد لا ترغب في رحيل نجمها الفرنسي الذي يقدّر سعره الحالي بـ 160 مليون استرليني، لذلك قد نرى بوجبا مستمر مع اليونايتد في حالة تنفيذ شرطه بزيادة راتبه السنوي.

الجدير بالذكر أن عقد بول بوجبا الحالي مع فريقه مانشستر يونايتد ينتهي في صيف عام 2021، مع إمكانية إضافة موسم آخر في عقده.

#بول بوجبا

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