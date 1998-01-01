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نادي الأسير: القرار النهائي لإضراب الأسرى سيعلن في الخامسة مساءً

الأحد 07 أبريل 2019 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: القرار النهائي لإضراب الأسرى سيعلن في الخامسة مساءً


رام الله / سما /

قال نادي الأسير "إن الحوار لا يزال قائما بين ممثلي الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال حول مطالبهم، وسيُحسم خلال الساعات المقبلة قرار تنفيذ الإضراب عن الطعام من عدمه، إذ سيتم الإعلان الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد عن القرار النهائي للهيئات التنظيمية".

وأشار في بيان، صدر عنه، إلى الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل حسم القضايا المركزية، وأن الحوار يتجه نحو الإيجاب.

وكان الأسرى قد أعلنوا استعدادهم للشروع بإضراب عن الطعام، لاستعادة إنجازاتهم وحقوقهم التي سلبتها إدارة معتقلات الاحتلال، والحفاظ على ما تبقى منها، وكذلك رفضا لإجراءات حكومة الاحتلال التنكيلية والتي بدأت بتنفيذها بحق الأسرى منذ شهر آب/ أغسطس العام الماضي، تحديدا بعد التوصيات التي أعلنها ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال "جلعاد أردان"، والتي أدت إلى تصاعد حدة المواجهة بين الأسرى والإدارة، ووصلت ذروتها بعد عمليتي القمع الأشد في معتقلي "عوفر، والنقب" والتي أصيب فيها العشرات من الأسرى.

يُشار إلى أن الأسرى أعلنوا أن الدفعة الأولى التي ستشارك في الإضراب تتمثل بانضمام الهيئات القيادية للتنظيمات، وستكون الدفعات اللاحقة مرهونة بموقف إدارة المعتقلات.

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