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الصفدي: لا نعرف أي تفاصيل عن صفقة القرن وموقفنا مع حل الدولتين

الأحد 07 أبريل 2019 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي: لا نعرف أي تفاصيل عن صفقة القرن وموقفنا مع حل الدولتين


القدس المحتلة / سما /

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الاردني في مؤتمر صحفي اليوم الاحد في عمان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اننا لا نعرف أي تفاصيل عن صفقة القرن لكن موقف الأردن ثابت وهو ضرورة تطبيق حل الدولتين".

وأعرب الصفدي عن قلق الاردن لغياب آفاق حل سلمي يحقق السلام الدائم والشامل في فلسطين، وقال إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن السيطرة على الضفة الغربية تزيد من التصعيد في المنطقة.

وأكد الصفدي، أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967.

وثمن الموقف الروسي الراسخ بدعم حل الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأعرب عن أمله بمواصلة العمل مع روسيا على حل القضية الفلسطينية المحورية في هذه المنطقة.

وفي الملف السوري اشاد الصفدي بالتعاون الأردني الروسي وقال أن هذا التعاون حال حال دون وقوع مجازر في الجنوب الغربي بسوريا.

من جهته، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف: نود مناقشة القضية الفلسطينية ونأمل في مساعدة الجانب الأردني للتأكد من كيفية تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

وأشار لافروف إلى إنه بحث مع الصفدي اجراءات عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وتفكيك مخيم الركبان. فيما أكد الصفدي أان الأردن وروسيا متفقان على عودة آمنة لنازحي مخيم الركبان القريب من الحدود الأردنية داخل الجانب السوري، إلى مدنهم التي هجّروا منها.

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