كيف تحافظ على بنطالك الجينز جديداً وتمنعه من البهتان

وكالات / سما /

تغير لون البنطال الجينز من أكثر الأمور المزعجة في المظهر العام، حيث أنه بعد فترة من ارتداء البنطال وغسله باستمرار يتغير لونه ويصبح أكثر بهتاناً وكأنه قطعة ملابس قديمة، ولتجنب تلك المشكلة تعرف سيدي على أفضل الحيل للحفاظ على البنطال وعدم تغير لونه.

متى يتوجب علينا غسل البنطال

للحفاظ على شكل القماش المصنوع من الجينز وعدم تغير ملمسه أو لونه، يجب التقليل من غسله قدر الإمكان حتى وإن وصلت الفترة بين كل غسلة وأخرى لشهور.

كما أنه لا يجب غسل الجينز بعد كل مرة من ارتدائه كباقي قطع الملابس، حيث أن خامة الجينز مهما بلغت ثمنها أو كانت ماركات مشهورة، ألا أنها لا تتحمل الغسيل المتكرر ولذلك يجب الحفاظ على الجينز أثناء ارتدائه قدر الأمكان.

كيفية تنظيف البنطال دون الحاجة لغسله

بعد الرجوع للمنزل نجد أن الملابس تعرضت للميكروبات والجراثيم خاصة إذا كان الخروج في أماكن مفتوحة، ولتنظيف الملابس من تلك الجراثيم نقوم بتبليل قطعة من القماش بالماء وإحدى المطهرات ونمسح على البنطال الجينز، ثم نعرضه لحرارة الشمس لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

وتقوم أشعة الشمس بإزالة أية روائح عالقة بالبنطال بسبب الاستخدام أو البقع، كما تساعد الشمس في تعقيم الملابس.

أما في حالة وجود بقع، فيمكن تبليل قطعة من القماش بالماء مع إضافة القليل من معجون الأسنان وتمريره على البقعه ثم فركها، حتى يتم التخلص من البقعة ويتم وضعة بالشمس بعد ذلك.

كيفية غسل الجينز دون تغير لونه

أولًا يجب قرائة تعليمات الغسيل حتى نتأكد أننا ننظفه بطريقه صحيحة، ثم نقوم بغسل البنطال على ظهره بالماء البارد، ونقوم بوضعه لنصف ساعة في الماء البارد والخل، حيث يعمل الخل على القضاء على الجراثيم ويعقم القماش دون الإضرار بنسيجه.

ويفضل غسل الجينز على اليد دون استخدام الغسالة، وإن أضطررنا لوضعه بالغسالة يتم غسله وحده أو مع الملابس الجينز الأخرى، أي لا يتم أنسجة مختلفة معه حتى لا تعرضه للبهتان.

وعند غسل الجينز للمرة الأولى، يتم قلب الجينز على ظهره ثم غسله بالماء والخل يدويًا، ثم نشره ليجف دون الحاجة لعصره.