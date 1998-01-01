الحمد الله يستقبل وفدا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

رام الله / سما /

استقبل رئيس حكومة تسيير الاعمال رامي الحمد الله، في مكتبه برام الله اليوم الاحد، وفدا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، برئاسة الوزير يوسف ادعيس.

وأعرب الحمد الله عن فخره واعتزازه بكافة طواقم واسرة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على عملهم وجهودهم في زيادة الوعي وتكريس لغة الوحدة ونبذ الفرقة بين مختلف أطياف شعبنا، مشيدا بالنقلة النوعية في تقديم الخدمات وتحسينها، لا سيما على حجاج بيت الله الحرام.

بدوره شكر الوفد، الحمد الله، على تعاونه ودعمه المتواصل والمميز للوزارة، متمنين له التوفيق في حياته المهنية والشخصية.