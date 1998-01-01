  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يخطر بهدم تسعة مساكن شرق يطا

الأحد 07 أبريل 2019 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، تسعة منشآت سكنية بالهدم في منطقتي (المفقرة والركيز) شرق يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وذكر منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور ، ان قوات الاحتلال يرافقها ما يسمى مسؤول "التنظيم والإدارة المدنية" اقتحموا منطقتي (المفقرة والركيز) شمال شرق التواني في المسافر الشرقية ليطا، وداهموا مساكن ومنشآت المواطنين، وأخطروهم بهدمها، وهي عبارة عن كرفانات وخيام وبركسات تستخدم لغايات السكن، وتعود ملكيتها للأشقاء رائد ومراد وعامر خليل جبر الحمامدة وشقيقتهم والمقامة على أراضيهم في منطقة الركيز، وكذلك دورة مياه تعود للجنة الحماية بالمنطقة، والشقيقين محمود ومحمد حسين الحمامدة، وارملة ماهر خليل الحمامدة.

وطالب الجبور، المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة، بضرورة العمل على ابطال قرارات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسافر الشرقية ليطا، والتي تهدف لتهجير السكان من أراضيهم وتمكين غول الاستيطان منها، محذرا من سياسات الاحتلال الاسرائيلي في المناطق المسماة "ج" تحت ذرائع وحجج امنية واهية.

#الاحتلال #الاستيطان #يطا

الأكثر قراءة اليوم

السنوار: اذا فرضت علينا الحرب فالاحتلال سيخلي تل ابيب ومستوطناته وهذا عهد علي

المالية: رواتب موظفي السلطة في مايو ويونيو القادمين ما بين 60 - 70 %

نتنياهو: نأمل بأن نكون بطريقنا لهدوء في غزة وسوف نتصرف بقوة إذا لزم الأمر

صور : إسرائيلي يحدث ضجة في السعودية بعد كشف زيارته السرية

معاريف : تجدد الاغتيالات في غزة سيعقّد الوضع الأمني

حماس: سنمنع إقامة دولة بغزة ولو بقوة السلاح و أحلام نتنياهو لن تتحقق

شاهد.."وداعا للشيخوخة 30 عاما أخرى".. علماء يطورون عقارا سحريا يطول العمر

الأخبار الرئيسية

13

صور: جيش الإحتلال يحبط بنية عسكرية للجهاد الإسلامي بجنين بتوجيهات من غزة

ترامب

ترامب يكشف عن كيفية اتخاذ قراريه بشأن الجولان والقدس

قناة عبرية : ضباط مخابرات يتفاوضون مع أسرى حماس لتحقيق مطالبهم

مصدر عسكري : مخاوف إسرائيلية من إطلاق صواريخ من غزة لاسقاط نتنياهو

الأحمد: نتنياهو يريد سلطة حماس لاستمرار الانقسام و هي متورطة في صفقة القرن