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الزق : فصل غزة مخطط قديم والمرحلة الحالية الأخطر

الأحد 07 أبريل 2019 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزق : فصل غزة مخطط قديم والمرحلة الحالية الأخطر


غزة / سما /

 قال أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق إن فصل قطاع غزة عن الكل الوطني الفلسطيني مخطط إسرائيلي قديم، مشيرا إلى أنه تم في عام 1955 تقديم مشروع جونستون الذي كان يدعو لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء وتم إفشاله حينذاك.
وأوضح الزق في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد، أن حكومة الاحتلال تحاول التغطية على مشروعها الانفصالي بالقضايا الانسانية
وصولا للأخطر وهو الموضوع السياسي ما يعني شطب هوية شعبنا الوطنية، مبينا أن هذا المشروع يطرح الآن وبشكل جدي وبمشاركة أطراف وأدوات لتمريره مجددا على شعبنا بحجج انسانية من أجل تحويل الانقسام إلى انفصال.
وشدد أمين سر هيئة العمل الوطني أن المرحلة التي يعيشها شعبنا الآن هي الأخطر في تاريخه وذلك بسبب وجود أدوات مستعدة بالأساس للتساوق مع مشروع انفصال غزة عن الضفة في إشارة إلى حماس التي تسعى لإقامة كيان سياسي مستقل في غزة بمساعدة قوى إقليمية ودولية .
وأكد الزق أن الأمر الوحيد الذي بإمكانه إفشال المخطط الأمريكي والإسرائيلي لفصل غزة عن الضفة هو إنهاء الانقسام الذي تعتبره الولايات المتحدة الركيزة الأساس لصفقة العار.

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