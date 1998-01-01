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بالأسماء.. إعلان آلية السفر عبر معبر رفح "الإثنين"

الأحد 07 أبريل 2019 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. إعلان آلية السفر عبر معبر رفح "الإثنين"


غزة / سما /

أعلنت داخلية غزة الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأفادت الداخلية، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الثالثة + الحافلات: الرابعة والخامسة، والسادسة حتى الرقم (50) من كشف (4/3).

وطالبت، من المسافرين بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمعرفة الأسماء.. من هنا

 

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