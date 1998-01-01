  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع شخصين وإصابة 163 آخرين في 229 حادث سير الأسبوع الماضي

الأحد 07 أبريل 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 163 آخرين بجروح، جراء 229 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 229 حادث سير، نتج عنها مصرع شخصين وإصابة 163 آخرين، وصفت إصابه منهم بالخطيرة و 9 بالمتوسطة، و 153 بالطفيفة .


وأضاف البيان، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 9266 مركبة، وأنزلت عن الشارع 37 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4033 مخالفة مرورية، وحجزت 95 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 45 مركبة غير قانونية .

#حادث سير

الأكثر قراءة اليوم

السنوار: اذا فرضت علينا الحرب فالاحتلال سيخلي تل ابيب ومستوطناته وهذا عهد علي

المالية: رواتب موظفي السلطة في مايو ويونيو القادمين ما بين 60 - 70 %

نتنياهو: نأمل بأن نكون بطريقنا لهدوء في غزة وسوف نتصرف بقوة إذا لزم الأمر

صور : إسرائيلي يحدث ضجة في السعودية بعد كشف زيارته السرية

للمرة الثانية خلال أيام.. إسرائيل تتهم الجهاد الإسلامي بالتخطيط لهجوم على حدود غزة

معاريف : تجدد الاغتيالات في غزة سيعقّد الوضع الأمني

حماس: سنمنع إقامة دولة بغزة ولو بقوة السلاح و أحلام نتنياهو لن تتحقق

الأخبار الرئيسية

ترامب

ترامب يكشف عن كيفية اتخاذ قراريه بشأن الجولان والقدس

قناة عبرية : ضباط مخابرات يتفاوضون مع أسرى حماس لتحقيق مطالبهم

الأحمد: نتنياهو يريد سلطة حماس لاستمرار الانقسام و هي متورطة في صفقة القرن

مصدر عسكري : مخاوف إسرائيلية من إطلاق صواريخ من غزة لاسقاط نتنياهو

قادة الأسرى يبدأون اضرابا عن الطعام والشراب والاحتلال يستنفر