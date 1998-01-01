الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الضفة أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، أربعة مواطنين من الضفة أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبين نادي الأسير أن مواطنين جرى اعتقالهما من محافظة الخليل وهما: مهند محمود جرادات (20 عاما) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة (أصم وأبكم)، حيث اعتدت عليه قوات الاحتلال قبل اعتقاله لاحقا، علاوة على المواطن حمزة موسى الداربيع.

ومن بلدة شوفة في محافظة طولكرم اعتقل الاحتلال المواطن عصام إبراهيم حامد (33 عاما). كما اعتقل المواطن أحمد عايد صلاح الدين من بلدة حزما قضاء القدس.