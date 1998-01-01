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ماجدة الرومي: لا أبحث عن الشهرة على حساب دموع المصريين

الأحد 07 أبريل 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماجدة الرومي: لا أبحث عن الشهرة على حساب دموع المصريين


وكالات / سما /

تحدثت الفنانة ماجدة الرومي، عن حفلها الأخير والذي أقيم في مصر وتبرعت بأرباحه للقرى الأكثر فقرًا في الصعيد.

وغردت من خلال حسابها على تويتر وكتبت: "حينما تلقيت دعوة من جمعية راعي مصر لإقامة حفلة خيرية ريعها للأرياف المصرية لم أتردد ولا لدقيقة.. لا لأني أبحث عن شهرة على حساب دموع الناس.. ولا لأني أبحث عن معدمين مش موجودين في لبنان.. فالمحرومين والمحتاجين متواجدين في كل مكان".

وشهد الحفل، حضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، ومنهم: "هانى رمزى، إلهام شاهين، والمخرجة إيناس الدغيدى، الإعلامى وائل الإبراشى، السيناريست تامر حبيب، الإعلامية إنجي علي، الإعلامي أسامة منير، مصمم الأزياء هاني البحيري، وآخرون".

ويعد هذا الحفل الأول لـ ماجد الرومي في مصر خلال 2019، والثاني لها في مصر، بعد غياب دام لسنوات، إذ عادت إليها يوم 12 نوفمبر 2018، بحفل غنائي في دار الأوبرا، ضمن فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

#ماجدة الرومي #الشهرة

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