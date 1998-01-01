فيديو.. محمد عبده يستعرض مهاراته في كرة القدم

وكالات / سما /

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفنان العرب محمد عبده وهو يستعرض مهاراته في لعبة كرة القدم.

الفيديو تم تسجيله خلال زيارة محمد عبده لأحد المراكز الأمنية في جدة، وظهر فنان العرب وهو “يرقّص” الطابة بقدمه كاللاعبين المحترفين وبخفة وجدارة.

ويستعد محمد عبده لطرح ألبومه الجديد “يا غافية قومي” السبت، وهو يضم 12 أغنية من ألحان الموسيقار طلال، بينما تولى الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، كتابة الأغنية التي تحمل عنوان الألبوم، بالإضافة إلى ثلاث أغنيات أخرى هي “أنا سمعت إسمك”، “مريت”، “أبيك”.